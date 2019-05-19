19 Mayıs’ın 100’üncü yılı İstanbul’da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü İstanbul’da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı İstanbul’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra ise kutlamalar saat 10.30’da ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, İstanbul Valiliğince hazırlanan tören programıyla devam etti. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve çok sayıda davetli katıldı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda; marşın ardından protokol konuşmaları, sinevizyon gösterimi, öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve sportif gösteriler gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı öğrencilerinin sergilediği Kafkas oyunu ise izleyenlerin beğenisini kazandı. Programın sonunda ise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından ödülleri takdim edildi.

“Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir”

Programda konuşan İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, “Sevgili gençler, siz bu millete, memlekete istiklal aşkını nakış nakış işleyen Nene Hatunların, ya istiklal ya ölüm diyen Antep’li Şahinlerin, Sütçü İmamların, Seyit Onbaşıların, tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin soyundasınız. Binlerce şehit vererek kanlarını, terlerini ve gözyaşlarını aktaran, sıkıntı ve büyük fedakarlıklarla Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu mübarek ve mukaddes emaneti ilelebet yaşatmak ve kıyamete kadar muhafaza etmek, onu gelecek nesillere aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluklarınız olmalıdır” diye konuştu.

