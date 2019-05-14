19 Mayıs’ın 100’üncü yılına özel sergi

Serginin açılışında konuşan İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, “19 Mayıs’ın 100’üncü yılı özelinde bizleri buluşturan ismin İhap Hulusi Görey olması çok anlamlı. Kalkınmakta olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk markalarına çizgi ve renkleriyle hayat vererek sevdiren İhap Hulusi Görey, eserleriyle yüzlerce yıl yaşayacak çok değerli bir kültür figürüdür” dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), reklamcı yazar Ender Merter’in arşivinden, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Spor Bayramı’nın 100’üncü yılına özel bir sergi hazırladı. Türk afiş ve tasarımının öncü isimlerinden İhap Hulusi Görey’in Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde yapmış olduğu Türk afiş ve tasaramlarından oluşan 30 eserinin yer aldığı ‘Asırlık Gençlik Kutlaması Özel Sergisi’, İKÜSAG’da sanatseverlerle buluştu.

“EŞSİZ AFİŞLERİN SAHİBİ”

İhap Hulusi Görey’in Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli grafik sanatçılarından biri olduğunu vurgulayan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, “Hepimizin aşina olduğu eşsiz afişlerin, çizimlerin, tasarımların sahibidir. Böylesine özel bir günde Cumhuriyet sanatçılarımızdan İhap Hulusi Görey’in eserlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

ATATÜRK’ÜN SİPARİŞİYLE YAPILAN KİTAP KAPAĞI TASARIMI DA SERGİDE

Sergi hakkında bilgilendirmede bulunan reklamcı yazar Ender Merter, "Bu sergi tam anlamıyla Türkiye’nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasını kronolojik bir şekilde anlatıyor. Çok okuyan bir toplum olmadığımız için bu görseller çok önemli. Bu göresellerin üzerinden Türkiye’nin siyasi ve ekonomik haritasını, o dönemlerde neler yaşandığını, nelerin ön plana çıktığını görebilirsiniz. Yaklaşık 100 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu 100 yıl içinde nasıl koşullarla, nelerin alt çizilerek yapıldığını reklam ve metinsel olarak görmek mümkün" açıklamasını yaptı.

Sanatçının 1932 yılında Atatürk’ün siparişi üzerine yaptığı ‘Alfabe’ kitabının kapak tasarımının, serginin en önemli eseri olduğunu vurgulayan Ender Merter, "İhap Hulusi, Cumhuriyet’in kurulması, onunla birlikte ülkenin Batılılaşması ve sanayileşmesi yolunda çok önemli katkılar sağlamış afiş ve grafik sanatçısıdır. Bunların içerisinde en önemlisi bir iletişim devrimi olan alfabe. 1928’de harf devrimi ile başlayan bir şey. Türkiye’de okuma-yazma, reklam ve iletişimin ileri kademelere gitmesinde Latin harflerinin önemi çok büyük. Onun için bu sergide en önemli eserlerden biri Alfabe" diye konuştu.