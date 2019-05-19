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19 Mayıs'ın 100'üncü yılında evlenip, 100 motosikletle tur attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

MANİSA'da bugün nikahları kıyılan Zafer Çetinkaya ve Tülay Rabiş çifti, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında 100 motosikletle oluşturdukları konvoyla şehir turu atıp, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığını ziyaret etti. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman yeni evli çifti tebrik edip, motosikletli gruba Türk bayrağı ve kaşkol hediye etti.

19 Mayıs'ın 100'üncü yılında evlenip, 100 motosikletle tur attılar

MANİSA, (DHA)- MANİSA'da bugün nikahları kıyılan Zafer Çetinkaya ve Tülay Rabiş çifti, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında 100 motosikletle oluşturdukları konvoyla şehir turu atıp, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığını ziyaret etti. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman yeni evli çifti tebrik edip, motosikletli gruba Türk bayrağı ve kaşkol hediye etti.
Motosiklet tutkunu Zafer Çetinkaya ve Tülay Rabiş, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda evlendi. Yeni evli çift, Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle 100 motosikletli konvoy oluşturup, nikahın ardından bir süre Manisa sokaklarında tur attı. İlginç görüntüler ortaya koyan grup, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Grup, zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman tarafından karşılandı.
Motosiklet tutkunu grup, Duman'a 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çiçek verdi. Çetinkaya ve Rabiş çiftini tebrik eden Duman da motosikletli tutkunu gruba Türk bayrağı ve kaşkol hediye etti. Motosiklet tutkunu çift ve arkadaşlarının oluşturduğu konvoya Manisalılar da ilgi gösterdi.

FOTOĞRAFLI

19 Mayıs'ın 100'üncü yılında evlenip, 100 motosikletle tur attılar19 Mayıs'ın 100'üncü yılında evlenip, 100 motosikletle tur attılar19 Mayıs'ın 100'üncü yılında evlenip, 100 motosikletle tur attılar19 Mayıs'ın 100'üncü yılında evlenip, 100 motosikletle tur attılar

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