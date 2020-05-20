19 Mayıs’ın 101'inci Yılında İktidar ve Muhalefet Krizi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki İstanbul’dan geldiği Samsun’da bağımsızlık mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 101’inci yıldönümünde AKP-MHP iktidar cephesi tarafından CHP başta olmak üzere muhalefet cephesine terör örgütü benzetmeleri yapılması, siyasette kriz tablosu yarattı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla kutlama mesajını paylaşırken CHP’yi sert sözlerle hedef aldı. Bu sözler sonrasında CHP’nin Anıtkabir ziyaretine engelleme girişiminde bulunuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetinin saat 19.19’da Anıtkabir’i ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ancak son dakikada bunun mümkün olmayacağı bilgisi verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’in kapanış zamanı olarak iletilen saat 18.00’de beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 milletvekiliyle birlikte ziyareti gerçekleştirdi.

Normal koşullarda tüm ulusal bayramlarda ziyarete ve her gün halkın ziyaretine açık olan Anıtkabir, bu sene Corona virüsü salgını gerekçesiyle Ankara’da 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına bağlı olarak halkın ziyaretine kapalıydı. Bu nedenle sabah Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun başkanlığındaki protokol heyetince yapılan 19 Mayıs ziyareti dışında ancak özel izin alınması durumunda ziyaret yapılabilmesi söz konusu oldu. Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığındaki İyi Parti heyeti, önceden alınmış izin ile saat 11.00’de Anıtkabir’e 19 Mayıs nedeniyle özel bir ziyaret düzenledi. CHP’nin Anıtkabir ziyareti içinse saat 19.19’u belirlemesi ve bunun Erdoğan’ın evlerin balkon ve pencerelerinden vatandaşlara İstiklal Marşı’nı hep birlikte söyleme çağrısı yaptığı saate denk gelmesi, CHP ziyaretinin engellenmesi girişimine yol açtı. CHP, bugün Anıtkabir ziyareti için Anıtkabir Komutanlığı’na yazılı başvurusunu iletti. CHP’li TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi Teoman Sancar da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi yaptı. Yazılı başvurunun yanı sıra Akar’la yapılan sözlü görüşmeyle CHP’nin 19 Mayıs 1919’un anısına saat 19.19’da Anıtkabir’in ziyaret edilebileceği bilgisi verildi. Ancak saat 17.53’te Anıtkabir Komutanlığı’nca CHP yönetimine, ''yönetmelik gereği 18.00'e kadar ziyaret olabilir” bilgisi aktarıldı.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı’ndan olumlu bir bilgi alınamadı. Son dakika iletilen bu gerekçe üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Anıtkabir’e gitti. Saat 18.00’de Anıtkabir girişine gelen CHP heyetine sadece 10 kişiye kadar izin verileceği bilgisi iletildi. CHP’li vekiller, bu duruma tepki gösterdi. Anıtkabir’de tartışma yaşanmasını istemediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Tartışmaya gelmediğimiz için kimseyi zor durumda bırakmayalım” diyerek sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve MYK’dan isimlerin eşliğinde Anıtkabir ziyaretini düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’ye yönelik PKK benzetmesini yineledi Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta Adana’da Yüreğir Kaymakamlığı önünde yaşanan tartışma nedeniyle hedef aldığı CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım üzerinden CHP’ye yönelik “PKK” benzetmesini dün de sürdürdü. Erdoğan, Yıldırım’ın yanındaki aile bireyleriyle birlikte kaymakamlık görevlileriyle yaşadığı tartışmayı “CHP’lilerin saldırısı” olarak nitelemeye devam etti.

Erdoğan, 14 Mayıs’ta PKK’nın Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu'na karşı düzenlediği ve iki can kaybına yol açan terör saldırısını anımsatarak, ana muhalefet partisi CHP’yi terör örgütleriyle eş değer tuttuğu şeklinde yorumlanabilecek ifadeler kullandı. Erdoğan, “İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Devlet Grupları’na PKK’lıların Van’da yaptığı eylem ile CHP’lilerin Adana’da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir. Varlık sebeplerini bu ülkenin çöküşüne, batışına, yıkılışına, milletin yokluk ve acı çekmesine bağlayanların gerçek yüzlerini gizlemeye artık suratlarındaki maskeler, makyajlar da yetmiyor. Özellikle ülkemizin içinden geçtiği şu zor günlerde insanların işine, aşına, ekmeğine, sağlığına gösterdiğimiz hassasiyete özellikle tahammül edemeyen bu kirli zihniyet, bu iki olayda kendini açıkça ifşa etmiştir. Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını elbette milletimiz sandıkta görecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra “Cumhur İttifakı” ortağı MHP de muhalefette CHP’nin “Millet İttifakı” ortağı İyi Parti için ''FETÖ'' suçlamasında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Corona virüsü salgını ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak tüm siyasi parti liderleriyle buluşması için yaptığı çağrıyı hedef aldı. Bahçeli, Akşener’in “Memleket Masası adıyla iktidar ile muhalefet bir masada buluşarak çözüm önerilerini konuşmalı” çağrısını FETÖ bağlantılı olarak değerlendirdi. Bahçeli, dünkü açıklamasıyla “FETÖ masası” benzetmesi yaptı. CHP’nin AKP’den ayrılanları destekleme açıklaması AKP ve MHP'yi rahatsız mı etti? Siyasette iktidar ile muhalefet arasındaki gerilim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi’nin kurucusu Ali Babacan ile ilgili olarak 14 Mayıs’ta yaptığı açıklamalarıyla şekillendi. Kılıçdaroğlu’nun seçim barajına takılmalarını engellemek için seçime katılma şartını sağlamaları amacıyla bu partilere TBMM’de grup kurmalarına yardım olabilecekleri mesajını vermesinin AKP ve MHP'yi rahatsız ettiği yorumları yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile ilgili olası bir erken ya da baskın seçim durumunda seçime katılma şartını yerine getirmelerini destekleme açıklamasının kamuoyuna yansıdığı 14 Mayıs günü Adana'nın Yüreğir ilçesindeki tartışma yaşandı. CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, ailesiyle birlikte akşam yürüyüşünde Yüreğir Kaymakamlığı önünde sivil şahıslarca bir kamyondaki patates ve soğanların indirilerek AKP’li Yüreğir Belediyesi’nin araçlarına yüklendiğini görmesi üzerine “nereye dağıtım yapılacağı” sorusu yöneltti. Bu durum, sözlü tartışmaya yol açtı. Yıldırım, siviller arasında Yüreğir Kaymakamı olduğunu öğrendiği kişinin ailesine silah doğrultması üzerine olay yerine polis çağırdı. Ancak polis, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün şikayetçi olduğunu savcılığa bildirmesi üzerine Yıldırım ailesini gözaltına aldı. Yıldırım’ın yanındaki annesi, babası ve kardeşi de gözaltına alındı. Savcılıkta anne, baba ve kardeşi serbest bırakılırken, CHP’li Yıldırım, “kamu görevlisine mukavemet” ve “hakaret” suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 14 Mayıs’ta Yıldırım’ı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Erdoğan 16 Mayıs’ta “PKK” benzetmesi yapınca CHP’li genç tutuklandı Adana’daki olayla ilgili olarak ilk önce AKP Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik’in CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ı hedef alan açıklaması gündeme geldi. Daha sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “Önce Van’ın Özalp ilçesinde PKK’nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP’lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı. Özalp’ın bir mahallesindeki vatandaşlarımıza yardım götüren destek grubuna dönüş yolunda PKK’lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Bu saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu. Daha Özalp’taki şehitlerimizin kanı kurumadan bu defa Adana’da Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu saldırıya uğradı. Bu saldırı kaymakamlık önünde vatandaşlarımıza yardım dağıtırken gerçekleştirildi. Hem hakaret edip hem de fiili saldırıda bulunan güruhun CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK’nın Van’da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP’liler Adana’da hakaret ve yumrukla yapmıştır” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, 16 Mayıs’taki açıklamasında, CHP'yi PKK'yla eş tutacak şekilde, “Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise bile bir ibret vesikasıdır” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın PKK benzetmesinin ardından CHP’li Eren Yıldırım, Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 16 Mayıs’ta tutuklandı. Yıldırım, kendisi ve ailesine yönelik tehdit olduğu için polisi çağırdığını, tartıştığı kişiyi tanımadığını ve bu kişinin elinde silah varken kendisini kaymakam olarak tanıttığı savunması yaptı. Ancak mahkeme, Yıldırım’ın “kaymakam ve korumasının üzerine yürüdüğü” gerekçesiyle ve VEFA Sosyal Destek Grubu yardımlarını engellemeye çalıştığı görüşüyle tutuklanmasına hükmetti. Kılıçdaroğlu: “Yargı bağımsızlığı yok, siyasal iktidarın dediği yapılıyor” CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Erdoğan’ın CHP’yi PKK’yla kıyaslayan sözlerine karşılık “Adana Yüreğir Gençlik Kolu Başkanımızın annesi, babası ve küçük kardeşinin yanında, kaymakam koruması tarafından silahla tehdit edildiği bir hadiseden, Ramazan gününde, Cumhurbaşkanlığı forsu altında terör senaryosu çıkarmak korkunç bir akıl ve zihin kirlenmesidir” diyerek tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda CHP’li bir genç olarak Eren Yıldırım’ın tutuklu olmasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Kılıçdaroğlu, 81 ili temsil eden gençlerle yaptığı video konferans sohbetinde, “Yargı bağımsızlığı yok, hukukun değil, siyasal iktidarın dediği yapılıyor” dedi. Akşener “Aynı gemideyiz” mesajıyla ortak akıl çağrısını yineledi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir masa etrafında toplanmamız lazım, ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adına da 'Memleket Masası' diyelim. Gıda erişimi ve güvenliği olacak bundan sonra, tarım üretimi önemli olacak. Dünya küçülecek gibi görünüyor. Böyle bir ortamda yurt dışına karşı da birlikteliğin önemli olacağını düşünüyorum” şeklindeki açıklamasına AKP ve MHP'nin olumsuz tepkiler göstermesine karşın bugün de “Aynı gemideyiz” mesajını verdi. Akşener, “19 Mayıs 1919 siyaset üstü bir tarihtir. Milletimize sevinçte ve kederde, bugünde ve yarında ortak olduğumuzu, yüreklerimizin birlikte attığını haykırır. Unutmayalım ki, her ahval ve şeraitte aynı gemideyiz. Başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere o kutlu serüvenin ve istiklal harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk milleti var olsun” dedi.