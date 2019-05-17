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19 Mayıs'ta, 81 il ve 19 ülkede 'Atabarı' oyananacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından düzenlenen etkinlikle 19 Mayıs Pazar günü saat 19.19'da, 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı olarak 'Atabarı' oynanacak.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından düzenlenen etkinlikle 19 Mayıs Pazar günü saat 19.19'da, 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı olarak 'Atabarı' oynanacak. Milli Mücadele Hareketi'nin yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs'ta, 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı olarak şehir meydanlarında 'Atabarı' oynanacak. Türkiye Halk Oyuncuları Birlik Platformu Sivas Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Ziya Soybayraktar, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda basın mensuplarına proje hakkında bilgi verdi. Soybayraktar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin bütün dünya uluslarına örnek teşkil eden kurtuluş destanının 100'üncü yılında büyük lider ve dünyanın her yerinde mazlum milletlerin örnek aldığı, milli kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine atfedilmiş 'Atabarı' oyunu ile simgelenen 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi ile Türk kurtuluş mücadelesine farkındalık oluşturacaktır" diye konuştu. Ziya Soybayraktar, pazar günü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenecek 'Atabarı' etkinliğine tüm Sivaslıları davet etti.

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