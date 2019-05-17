19 Mayıs’ta bu yollara dikkat

İl Kutlama Komitesi tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sebebiyle bazı yollar belirli sürelerle trafiğe kapanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri sebebiyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ulaşıma kapatılacak yollarla ilgili bir açıklama yaptı. Kutlama yapılacak yerler ve trafik önlemleri hakkında bilgi veren Eskişehir Emniyeti, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri sebebiyle Pazar günü saat 10.00’da ‘Gençlik Koşusu’ etkinliği düzenlenecek. Koşu güzergahı; İstasyon Meydanı başlayacak ve Mustafa Kemal Atatürk Caddesini takiben Müftülük Sokağa dönüşle Valilik Alanında son bulacak. Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu tarafından organize edilen kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ‘Bisiklet Turu’ etkinliği ise Odunpazarı Meydanından başlayarak; Yunus Emre Caddesi, Kırım Caddesi, Cengiz Topel 1 Caddesi-Üniversite Bulvarı, Fabrikalar Caddesi, İsmet İnönü 1 Caddesi, İstasyon Caddesi ve Atatürk Bulvarı geçilerek Odunpazarı Meydanında sona erecektir. Trafikte belirtilen güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın etkinlik hakkında bilgi sahibi olmaları ve alınan trafik tedbirleri doğrultusunda yetkililerin uyarılarına riayet etmeleri önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.



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