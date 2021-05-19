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19 mayısta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkmak yasak mı?

19.05.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemi 17 Mayıs itibari ile sona erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmadığı vatandaşlar tarafında araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta (yarın) sokağa çıkmak yasak mı? İşte, ayrıntılar...

19 mayısta sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkmak yasak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları kademeli olarak sürüyor. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu ise vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, detaylar...

19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasaklarına ilişkin alınan güncel kararlar 17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından duyuruldu. 17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanma dönemi ile normalleşme kararları da 1 Haziran itibari ile uygulanmaya başlayacak. 19 Mayıs günün uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı hakkında ise İçişleri Bakanlığından da 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair herhangi bir genelge yayınlanmadı.

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