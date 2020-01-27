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19 Mayıs’tan Elazığ’a yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs Belediyesi, 6,8 deprem meydana gelen Elazığ’a yardımda bulundu.19 Mayıs Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yardım elini uzattı.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi, 6,8 deprem meydana gelen Elazığ’a yardımda bulundu.
19 Mayıs Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye yardım elini uzattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ”Elazığ Sivrice’de meydan gelen depremde millet olarak kenetlenip bu büyük felaketin yaralarını birlik ve beraberlik içinde sarmaya devam ediyoruz. 7’den 70’e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği bu güzel dayanışma için tüm milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlarımız için giyecek ve yiyecek malzemeleri yanı sıra bizler de, 19 Mayıs Belediyesi olarak 55 adet tüplü ısıtıcıyı Elazığ’a gönderilmek üzere Bafra Belediyesi ekiplerine teslim ettik. Yardımsever 19 Mayıs’taki hemşehrilerimize teşekkür ederim. Böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını diliyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun” dedi.

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