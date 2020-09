19 Milyon Nüfuslu New York’ta 10 Milyon Test Yapıldı

ABD’de Corona virüsüne bağlı olarak 33 bin 185 kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta salgın hastalığa karşı alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. 19 milyon nüfuslu New York’ta, salgın hastalıkla ilgili ilk vakaların tespit edildiği Mart ayından bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyonu aştığı açıklandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, ülkede salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının 200 bini geçmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, eyalet genelinde aldıkları tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını ifade etti.

Vali Cuomo, 19 milyon nüfuslu eyalette şimdiye kadar yaptıkları test sayısının 10 milyonu aştığını belirtti. Vali Cuomo, ülke genelinde artan vaka sayısı ve can kaybı sayısını endişeyle izlediğini belirterek, "Son on günde ülke çapında yeni vakalar yüzde 15'ten fazla arttı. Bu durum salgın hastalığa karşı uyanık olmamızı daha da acil bir hale getiriyor. New Yorklular'ı maske takmaya, sosyal mesafeye uymaya, kendilerini bu salgın hastalıktan koruyacak başka önlemler almaya çağırıyorum. Ancak güçlü olabilirsek bu krizi atlatabiliriz” dedi.