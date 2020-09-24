19 Milyon Nüfuslu New York’ta 10 Milyon Test Yapıldı

ABD’de Corona virüsüne bağlı olarak 33 bin 185 kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta salgın hastalığa karşı alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. 19 milyon nüfuslu New York’ta, salgın hastalıkla ilgili ilk vakaların tespit edildiği Mart ayından bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyonu aştığı açıklandı. New York Valisi Andrew Cuomo, ülkede salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısının 200 bini geçmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, eyalet genelinde aldıkları tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını ifade etti. Vali Cuomo, 19 milyon nüfuslu eyalette şimdiye kadar yaptıkları test sayısının 10 milyonu aştığını belirtti. Vali Cuomo, ülke genelinde artan vaka sayısı ve can kaybı sayısını endişeyle izlediğini belirterek, "Son on günde ülke çapında yeni vakalar yüzde 15'ten fazla arttı. Bu durum salgın hastalığa karşı uyanık olmamızı daha da acil bir hale getiriyor. New Yorklular'ı maske takmaya, sosyal mesafeye uymaya, kendilerini bu salgın hastalıktan koruyacak başka önlemler almaya çağırıyorum. Ancak güçlü olabilirsek bu krizi atlatabiliriz” dedi.

Zorunlu 14 gün karantina uygulanan eyalet sayısı 35’e çıktı Cuomo, bugün itibariyle eyalet genelinde salgın hastalığa bağlı yatan hasta sayısının da 490 kişiye düştüğünü açıkladı. New York’ta çok sayıda test merkezinin hizmet verdiğini ifade eden Vali Cuomo, “Ülke genelinde en fazla test yapan eyalet New York. Yapılan testler sonucunda salgın hastalıktan enfekte olanların oranı da ülke genelindeki en düşük rakam” dedi. Vali Cuomo, diğer eyaletlerden New York’a gelenlere uygulanan 14 günlük karantina uygulamasını sürdüreceklerini, bugünden itibaren Arizona, Minnesota, Nevada, Rhode Island ve Wyoming eyaletlerinden geleceklerin de karantinaya alınıp sağlık yetkilileri tarafından takip edileceğini kaydetti. New York’un 14 gün karantina zorunluluğu getirdiği eyalet sayısı da 35’e yükseldi. 9 bin belediye çalışanı daha ücretsiz izin yapacak Salgın hastalık yüzünden 9 milyar dolarlık gelirinden olan, bütçesi 7 milyar dolar açık veren New York Belediyesi bütçe açığını kapatmak için yeni tedbirler alıyor. Daha önce Ekim ayından itibaren kendisi de dahil ofisinde çalışan 500 kişinin sırayla birer haftalık ücretsiz izne ayrılacağı açıklayan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bu sayının artacağını belirtti.