19 Nisan 2022 Salı hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! İstanbul 19 Nisan hava durumu!

19 Nisan 2022 Salı nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteteoroloji'den son dakika açıklaması gelmesinin ardından işe gitmek için dışarı çıkacak olan vatandaşlar ile gün içerisinde dışarıya çıkacak olan kişiler tarafından merak edildi. Yapılan açıklamaya göre; bazı bölgelerimizde serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek. 19 Nisan 2022 Salı hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri ile İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il 19 Nisan hava durumu bilgisine haberimizde yer verdik.

19 NİSAN 2022 SALI HAVA NASIL OLACAK?

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

AMASYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



