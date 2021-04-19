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19 Nisan EBA TV canlı ders programı | EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

19.04.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB’in EBA üzerinden canlı ders yayınları sürüyor. 19 Nisan’da EBA'da ilkokul, ortaokul, lise için ayrı ayrı ders programı yayınlandı. Haftanın ilk günü için EBA TV ve EBA online uygulaması üzerinden uzaktan eğitim ile ders alan öğrencilerin canlı ders saatleri ve ders programı açıklandı.

19 Nisan EBA TV canlı ders programı | EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

Koronavirüs salgını döneminde devam eden uzaktan eğitim modeli EBA TV'de gülük ders programı yayınlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dersleri televizyonlardan canlı yayın üzerinden ve internetten EBA TV derslerine katılabilir.

EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ilkokul-eba

ORTAOKUL
eba-tv-ortaokul

LİSE
eba-lise

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA’da paylaşılan bilgilere göre, canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde dahil olabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Zaman dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Fakat dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
eba

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