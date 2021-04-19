19 Nisan son depremler | 19 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

19 Nisan günü gece saatlerinde özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında gerçekleşen birçok deprem kaydedildi. Bir süredir özellikle Oniki Adalar merkezli olarak gerçekleşen depremler, bugün itibariyle de devam etti. 19 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini haberimizde derledik. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



