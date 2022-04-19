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19 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'dan kim elenecek, kim gidecek? 19 Nisan 2022 Salı

19.04.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin 19 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya gelecek. İzleyicinin merakla takip ettiği yarışmada eleme potasına giren isimler de belli oldu. Peki 19 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'dan kim elenecek, kim gidecek? İşte yarışmanın 19 Nisan 2022 Salı akşamı yayınlanacak bölümüne dair bilgiler...

19 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'dan kim elenecek, kim gidecek? 19 Nisan 2022 Salı

19 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı, programın 83. bölüm fragmanını izleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya gelecek. İplerin iyice gerilip dengelerin her an değiştiği yarışmada oyunu kazanan taraf merak konusu oldu. 19 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'dan kim elenecek, kim gidecek? sorularının yanıtına ve programın 19 Nisan 2022 Salı günkü bölümü ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin 19 Nisan Salı akşamı yayınlanacak olan 83. bölümünde ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SURVİVOR'DAN KİM ELENECEK, KİM GİDECEK?

Survivor'da Evrim, Ayşe ve Nisa eleme potasına girmişti. Haftanın 4. eleme adayı da dün belli oldu. Survivor'ın dün ekrana gelen bölümünde 4. eleme adayı Yağmur olarak açıklandı. Yağmur yokluk adasına gönderildi.

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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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