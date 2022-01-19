19 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Binlerce kişinin yakından takip ettiği Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Her hafta düzenlenen Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, haberimize eklediğimiz linkten ulaşabilirsiniz. İşte 19 Ocak Şans Topu sonuç sorgulama linki...

19 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu 20.00'da başlıyor. Sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.



