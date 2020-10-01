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19 saniyelik korku: Bir gök taşı Dünya'yı sıyırıp geri döndü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 14:13 | Son Güncelleme

Bir gök taşının Almanya ve Hollanda üzerinde atmosferi sıyırıp uzay yolculuğuna geri dönmesi amatör astronomların kameralarına yansıdı.

Bir gök taşı Almanya ve Hollanda üzerinde 19 saniye boyunca atmosferi sıyırıp uzay yolculuğuna geri döndü. Astronomlar, 22 Eylül'de gece gökyüzünde iz bırakan parlak kozmik bir nesne tespit etti.

GÖK TAŞINA TANIK OLANLAR ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Dünya'nın yörüngesindeki uydulardan daha alçak olarak nesnenin 56 mil içeriye girdiği ifade edildi. Western Üniversitesinden araştırmacıların, gök taşının izini Jüpiter-ailesi yörüngesine kadar sürdükleri, ancak muhtemel bir ana vücut ile eşleşme sağlayamadıkları belirtildi. 22 Eylül gecesi meydana gelen olayın 19 saniye sürmesine rağmen olaya tanık olan kişileri şaşkına uğrattığı ifade edildi.

Olay, bu tür olayları yakalamak için dünyanın her yerinde kameralara sahip amatör astronomlardan oluşan bir ekip olan Küresel Meteor Ağı (GMN) tarafından kayda alındı. Videonun, 19 saniye boyunca atmosferde kalan gök taşının 499 milden daha uzun yol alan meteoru gösteriyor.

DHA

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