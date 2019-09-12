"19. Sinema Burada Festivali" başladı

Soyer, İzmir’in tanıtımını güçlendirerek doğal ve kültürel değerlerine erişimi kolaylaştırmak yoluyla il genelindeki refahı arttırmak ve bu refahın adil bir biçimde dağılmasını sağlamak amacıyla ‘İzmir Vakfı’ adında bir vakıf kurduklarını ve ilk projelerinin "Sinema İzmir" olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri, Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) tarafından düzenlenen festivalde ünlü oyuncular İpek Bilgin ve Taner Birsel’e "Onur Ödülü", Saadet Işıl Aksoy ile Ozan Güven’e "Başarı Ödülü" verildi.

Soyer, şunları kaydetti:

"Sinema İzmir Projesi ile 'filminizi İzmir’de çekmek için bir sebebiniz olacak' diyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için ilk adımımız İzmir Sinema Ofisi’ni kurmak oldu. İzmir Sinema Ofisi daha fazla sayıda sinema filmi, televizyon dizisi, klip, reklam filmi gibi sektöre dair tüm prodüksiyonların İzmir’de çekilmesi için kolaylaştırıcı ve şehrin cazibesini artırıcı bir rol üstleniyor. İzmir Sinema Ofisi ile iletişime geçen yapımcılara ve yönetmenlere senaryolarına uygun çekim mekanlarının belirlenmesi ve izinlerin alınması konusunda rehberlik edeceğiz. Ayrıca lojistik, ekipman, kostüm, konaklama, catering gibi ihtiyaç olan her konuda İzmir’de bulunan imkanlara erişim konusunda destek sağlayacağız."

-Kısa film yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Törende, bu yıl toplam 75 projenin katıldığı 4. Kısa Film Proje Yarışması’nda dereceye girenler ise ödüllerini ünlü sanatçılarla aynı sahnede aldı.

Birincilik ödülü Onur Güler'in "Yara", ikincilik ödülü Zeynep Dilan Süren’in "Büyük İstanbul Depresyonu", üçüncülük ödülü de Murat Emir Eren’in "Evde Yok" adlı kısa filmlerine layık görüldü. Yarışmanın birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL, üçüncüsüne ise 5 bin TL verildi.