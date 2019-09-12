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"19. Sinema Burada Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 01:22 | Son Güncelleme

Festivalin açılışında, İpek Bilgin ve Taner Birsel’e "Onur Ödülü", Saadet Işıl Aksoy ile Ozan Güven’e "Başarı Ödülü" verildi

İZMİR (AA) - İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) etkinleri kapsamında düzenlenen "19. Sinema Burada Festivali" başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri, Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) tarafından düzenlenen festivalde ünlü oyuncular İpek Bilgin ve Taner Birsel’e "Onur Ödülü", Saadet Işıl Aksoy ile Ozan Güven’e "Başarı Ödülü" verildi.

Dün hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Süleyman Turan’ın fotoğraflarından oluşan kısa bir video gösterimiyle başlayan açılış töreninde, ünlü müzisyen Anjelika Akbar’ın çeşitli filmlerden derlenen sahnelerin eşlik ettiği piyano konseri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sinema sektörünün gelişmesi adına yaptıkları çalışmalara değindi.

Soyer, İzmir’in tanıtımını güçlendirerek doğal ve kültürel değerlerine erişimi kolaylaştırmak yoluyla il genelindeki refahı arttırmak ve bu refahın adil bir biçimde dağılmasını sağlamak amacıyla ‘İzmir Vakfı’ adında bir vakıf kurduklarını ve ilk projelerinin "Sinema İzmir" olduğunu söyledi.

Soyer, şunları kaydetti:

"Sinema İzmir Projesi ile 'filminizi İzmir’de çekmek için bir sebebiniz olacak' diyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için ilk adımımız İzmir Sinema Ofisi’ni kurmak oldu. İzmir Sinema Ofisi daha fazla sayıda sinema filmi, televizyon dizisi, klip, reklam filmi gibi sektöre dair tüm prodüksiyonların İzmir’de çekilmesi için kolaylaştırıcı ve şehrin cazibesini artırıcı bir rol üstleniyor. İzmir Sinema Ofisi ile iletişime geçen yapımcılara ve yönetmenlere senaryolarına uygun çekim mekanlarının belirlenmesi ve izinlerin alınması konusunda rehberlik edeceğiz. Ayrıca lojistik, ekipman, kostüm, konaklama, catering gibi ihtiyaç olan her konuda İzmir’de bulunan imkanlara erişim konusunda destek sağlayacağız."

-Kısa film yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Törende, bu yıl toplam 75 projenin katıldığı 4. Kısa Film Proje Yarışması’nda dereceye girenler ise ödüllerini ünlü sanatçılarla aynı sahnede aldı.

Birincilik ödülü Onur Güler'in "Yara", ikincilik ödülü Zeynep Dilan Süren’in "Büyük İstanbul Depresyonu", üçüncülük ödülü de Murat Emir Eren’in "Evde Yok" adlı kısa filmlerine layık görüldü. Yarışmanın birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL, üçüncüsüne ise 5 bin TL verildi.

"19. Sinema Burada Festivali", çeşitli gösterimleriyle İzmir Sanat Merkezi'nde 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. Üçü ulusal, biri uluslararası galalı gösterim olmak üzere toplam 12 film, festivalin beyaz perdesinde sinemaseverlerle buluşurken; kısa film maratonunda ise 18 kısa metrajlı film izleyicinin beğesine sunulacak.

- Festival film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak

Festival, oyunculuk ve film yapım atölye çalışmalarıyla da sinema sektörüne atılmak isteyen yeni isimleri destekleyecek. Kamera önü ve sahne oyunculuğuna yönelik tüm detayların inceleneceği oyunculuk atölyesi, ünlü oyuncu Bihter Dinçel moderatörlüğünde gerçekleştirilirken; başarılı yazar ve yönetmen Ümit Ünal'ın "Sinema Dili" üzerine kurgulayacağı film yapım atölyesinde ise katılımcılara sinemada hikaye yaratma üzerine eğitimler verilecek.

Bu arada, açılış töreninde sinemacı Ümit Oral’ın 2012’den bu yana çektiği çeşitli fotoğraflar da sergilendi.

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