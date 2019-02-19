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19 Şubat Amerikan Basınından Özetler

19.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

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19 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump’ın duvar inşa etmek amacıyla Meksika sınırında acil durum ilan ederek Kongre’yi saf dışı bırakma planı aleyhine 16 eyaletin dava açtığını bildiriyor. Gazete, 16 eyaletten oluşan koalisyonun Trump’ın acil durum ilan etme kararının anayasaya aykırı olduğunu iddia ettiğini kaydediyor. Habere göre dava, eyaletlerde yaşayanları, eyaletlerin doğal kaynaklarını ve ekonomik çıkarlarını anayasanın garanti altına aldığı güçler ayrılığı ilkesini hiçe sayan Başkan Trump’tan koruma amacı taşıyor. Adalet Bakanlığı ise Amerika’daki eyaletlerin neredeyse üçte birinin başsavcılarının açtığı dava hakkında görüş bildirmedi. 56 sayfalık dava dilekçesinde Kongre’nin başka amaçlar için ayırdığı bütçenin amaç dışı kullanılmasının anayasada tanımı yapılan güçler ayrılığı ilkesini ihlal ettiği yazılı. Metinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise federal hükümetin kendi verilerinin Meksika sınırında duvar inşa etmeyi gerektirecek bir acil durum olmadığını kanıtlaması. Koalisyonda yer alan ve başını California’nın çektiği 16 eyaletten 15’inin valileri Demokrat Partili. Koalisyonda yer alan Maryland eyaletinin valisi Larry Hogan ise Cumhuriyetçi, ancak başsavcısı Demokrat. Öte yandan Başkan Trump, sınırda acil durum ilanının 1976 yılında çıkarılan Ulusal Acil Durumlar Yasası uyarınca hukuki olduğunu söylüyor. Ancak uzmanlar, Trump’tan önceki başkanların benzer acil durum ilanı kararlarının hepsinin insan hakları ihlalleri gibi nedenlerden ötürü yabancı hükümetler aleyhine alındığının altını çiziyor.

New York Times ise Başkan Trump’ın Miami’de aralarında Venezuela kökenlilerin de olduğu kitleye hitaben yaptığı konuşmanın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bağlı kalan askeri çevrelere yönelik şimdiye kadarki en sert uyarıları içerdiğini bildiriyor. Habere göre Maduro’nun sosyalizm anlayışını kınayan Trump, Maduro’ya sadık kalan ve sınırda bekletilen acil yardım stoklarını ülkeye sokmayı reddeden askeri yetkililerin “her şeylerini kaybedecekleri” tehdidinde bulundu. “İktidarın barışçı şekilde el değiştirmesini istiyoruz ama tüm seçenekler açık,” ifadesini kullanan Trump, Venezuela Ordusu mensuplarını muhalefetin af önerisini kabul etmeye çağırdı. Ancak Trump’ın kullandığı sert üsluba rağmen Venezuela muhalefetinin Maduro’nun Kolombiya sınırında kurduğu barikatı aşıp halka ihtiyacı olan ilaç ve gıda yardımını nasıl ulaştırılacağı, net değil. Trump’ın ulusal güvenlik ekibi, Kolombiya sınırına havadan tonlarca acil yardım malzemesi sevkeden Amerikan Ordusu’nun Venezuela’ya girmeyeceğini kaydetmişti.

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