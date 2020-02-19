19 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın dün çoğu dolandırıcılık, vergi kaçırma, yalancılık ve yolsuzluk gibi beyaz yakalı suçlardan hüküm giyen 11 mahkuma özel af çıkarma ya da cezalarını hafifletme kararıyla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, af kararının, Trump'ın Senato'da görülen azil davasında hakkındaki iki suçlamadan beraat etmesinin ardından giriştiği güç gösterisinin parçası olduğu yorumu yapıyor. Habere göre Trump'ın dün aldığı kararlar, Rusya soruşturması kapsamında yolsuzluk ve yalancılık suçlarından hüküm giyen yakın çevresindeki bazı kişileri akıllara getiriyor. Bu da Trump'ın eski kampanya sorumlusu Paul Manafort, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve yakın dostu Roger Stone için de benzer af kararları çıkarıp çıkarmayacağı tartışmasını yeniden gündeme taşıyor. Trump bu üç kişi hakkında af kararı çıkarmayı düşünmediğini söylese de suçlu bulunmalarından memnuniyetsizlik duyduğunu açıkça dile getirmişti. Trump'ın dün affettiği ya da cezasını hafiflettiği mahkumlar, Beyaz Saray'a yakın olduğu bilinen ve Trump'ın siyasi tabanında karşılık bulan kişiler. Trump'ın dün affettiği ya da cezasını hafiflettiği isimler arasında 2008'de Barack Obama'dan boşalan Senato koltuğu için rüşvet almakla suçlanan Illinois eyaleti Demokrat Partili eski Valisi Rod Blagojevich, vergi kaçırmakla suçlanan New York Emniyet Teşkilatı eski Komiseri Bernard Kerik ve ”çürük tahvil kralı” olarak bilinen finansçı Michael Milken da var.

New York Times ise Demokrat Partili başkan aday adayları arasında bu akşam Las Vegas'ta yapılacak tartışma programında ilk kez sahneye çıkacak olan eski New York Belediye Başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg'ü mercek altına alıyor. Habere göre daha önceki tartışma programlarına katılmayan ancak siyasi reklamlara şimdiye kadar harcadığı 300 milyon dolarla rakipleri arasında kendine yer açmayı başaran 78 yaşındaki Bloomberg ilk kez ulusal çaplı bu arenada geçmiş sicili hakkında hesap verecek. Beş rakibiyle aynı sahneyi paylaşacak olan Bloomberg'ün en büyük zaaflarından biri New York Belediye Başkanı olduğu dönemde getirdiği bazı uygulamalarla polisin siyahları orantısız olarak haksız yere hedef almasına yol açması. Bloomberg'ün ayrıca kadınlar hakkında sarfettiği aşağılayıcı sözlerle ilgili olarak da eleştiri oklarına maruz kalması bekleniyor. Geçmişte Cumhuriyetçi olan ancak New York belediye başkanlığı yarışına bağımsız olarak giren Bloomberg, 2009'dan bu yana herhangi bir tartışma ortamında bulunmadı. Bloomberg'ün son anketlerde yükselişe geçmesini acil bir siyasi tehdit olarak gören 2020 başkan adayı rakipleri ise tartışma alanında çok daha fazla deneyime sahip. Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın bu akşam Bloomberg'ü servetini kullanarak demokrasi satın almaya çalışmakla suçlaması, kırsal Orta Batı bölgesini temsil eden Amy Klobuchar ve Pete Buttigieg'inse Bloomberg'e yarışa geç giren zengin kentli olarak yüklenmesi bekleniyor.