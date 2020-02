19 Şubat Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise Demokrat Partili başkan aday adayları arasında bu akşam Las Vegas'ta yapılacak tartışma programında ilk kez sahneye çıkacak olan eski New York Belediye Başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg'ü mercek altına alıyor. Habere göre daha önceki tartışma programlarına katılmayan ancak siyasi reklamlara şimdiye kadar harcadığı 300 milyon dolarla rakipleri arasında kendine yer açmayı başaran 78 yaşındaki Bloomberg ilk kez ulusal çaplı bu arenada geçmiş sicili hakkında hesap verecek. Beş rakibiyle aynı sahneyi paylaşacak olan Bloomberg'ün en büyük zaaflarından biri New York Belediye Başkanı olduğu dönemde getirdiği bazı uygulamalarla polisin siyahları orantısız olarak haksız yere hedef almasına yol açması. Bloomberg'ün ayrıca kadınlar hakkında sarfettiği aşağılayıcı sözlerle ilgili olarak da eleştiri oklarına maruz kalması bekleniyor. Geçmişte Cumhuriyetçi olan ancak New York belediye başkanlığı yarışına bağımsız olarak giren Bloomberg, 2009'dan bu yana herhangi bir tartışma ortamında bulunmadı. Bloomberg'ün son anketlerde yükselişe geçmesini acil bir siyasi tehdit olarak gören 2020 başkan adayı rakipleri ise tartışma alanında çok daha fazla deneyime sahip. Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın bu akşam Bloomberg'ü servetini kullanarak demokrasi satın almaya çalışmakla suçlaması, kırsal Orta Batı bölgesini temsil eden Amy Klobuchar ve Pete Buttigieg'inse Bloomberg'e yarışa geç giren zengin kentli olarak yüklenmesi bekleniyor.