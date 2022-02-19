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  4. 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Şubat 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Şubat 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

19.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 19 Şubat 2022 Cumartesi günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki 19 Şubat Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

19 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Şubat 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 19 Şubat 2022 Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişini beklerken, geri sayım sona ermek üzere. Peki 19 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

19 ŞUBAT CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 19 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı. Yapılan son çekilişte şanslı rakamlar ise 28 ,39, 42 ,68, 71 ,74 ,19 ,37 olmuştu.

Son olarak devreden ikramiye 23.882.713 TL tutarında olmuştu. Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

19 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli olduğunda aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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sayısal loto Milli Piyango

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