19 Şubat Cumartesi deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

19 Şubat Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Diyarbakır, Yalova, Elazığ ve Denizli gibi bazı illerimizde deprem gerçekleşti. 19 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 19 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

19 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.02.19 07:21:05 38.4328 40.7225 5.0 -.- 3.4 3.6 SIGINAK-LICE (DIYARBAKIR)

2022.02.19 05:46:23 38.4527 39.2318 9.6 -.- 2.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2022.02.19 04:49:29 37.8747 26.9015 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.02.19 02:37:25 40.6657 29.1762 10.7 -.- 1.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)

2022.02.19 02:15:04 37.7600 29.4198 12.2 -.- 1.8 -.- AKBAS-HONAZ (DENIZLI)

2022.02.19 00:49:22 37.0445 28.3720 2.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2022.02.19 00:39:25 38.5053 26.7232 3.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.02.19 00:27:46 38.4968 26.7058 7.1 -.- 2.6 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

