19 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

19 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 419 oldu.

7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

Toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, vefat sayısı 27 bin 903, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (18 Şubat) koronavirüs nedeniyle 83 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 241 olarak açıklanmıştı.



