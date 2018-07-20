19 Temmuz reyting sonuçları: Meleklerin Aşkı - Kocaman Ailem.. Günün birincisi kim?

19 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Yaz dönemi ekranlarda sezonluk diziler, yarışmalar ve yabancı - yerli sinemalar reyting yarışına giriyor. Yaz dizileri arasından Kocaman Ailem 7. bölümü ile atv'de, Meleklerin Aşkı 3. bölümü Show TV'de ekrana geldi. Fox televizyonda ilk kez ekrana gelen Sosyetik Gelin adlı yerli filmi izleyicisi ile buluşturdu. Star TV'de Geleceğin Starı, Kanal D'de Çarkıfelek yarışmaları vardı. Peki bunlardan hangi daha çok izlendi? Bu programlar reyting sıralamasında kaçıncı oldular? 19 Temmuz reyting sonuçları açıklandığı zaman anında haberimizde paylaşacağız... 19 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI Dünün reyting sonuçlarına göre Darısı Başımıza yine birinci oldu. ilk iki bölümünde olduğu gibi reyting sıralamasında ilk sırayı kimseye kaptırmayan Darısı Başımıza, 3,78 rating oranı elde etti. Onu takip eden ise Marslı adında yabancı sinema oldu. Fox Ana Haber 3. sırada yer alırken 4. Çarkıfelek oldu. Kalbimin Sultanı dizisi için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Dizi, son bölümü ile 15. sırada yer aldı. Salı günü ekrana gelen Erkenci Kuş adlı dizinin tekrar bölümü bile 10. sırada yer alırken Kalbimin Sultanı son bölümü 15. sırada yer alması, dizi için yakında final gözüküyor manasına geliyor.

REYTİNG NEDİR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.