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19 Temmuz reyting sonuçları: Meleklerin Aşkı - Kocaman Ailem.. Günün birincisi kim?

DİZİ HABERLERİ  | 20.07.2018 08:23 | Son Güncelleme

19 Temmuz reyting sonuçları belli oldu mu? Dün ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisi izlendi merak ediliyor. 19 Temmuz Perşembe günü, Show TV'de Meleklerin Aşkı 3. bölümü, Atv'de Kocaman Ailem 7. bölümü, Star TV'de Geleceğin Starı yarışması, Fox TV'de yerli film, Kanal D'de Çarkıfelek vardı. Peki günün birincisi kim oldu? 19 Temmuz reyting sonuçları haberimizde.

19 Temmuz reyting sonuçları: Meleklerin Aşkı - Kocaman Ailem.. Günün birincisi kim?

19 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Yaz dönemi ekranlarda sezonluk diziler, yarışmalar ve yabancı - yerli sinemalar reyting yarışına giriyor. Yaz dizileri arasından Kocaman Ailem 7. bölümü ile atv'de, Meleklerin Aşkı 3. bölümü Show TV'de ekrana geldi. Fox televizyonda ilk kez ekrana gelen Sosyetik Gelin adlı yerli filmi izleyicisi ile buluşturdu. Star TV'de Geleceğin Starı, Kanal D'de Çarkıfelek yarışmaları vardı. Peki bunlardan hangi daha çok izlendi? Bu programlar reyting sıralamasında kaçıncı oldular? 19 Temmuz reyting sonuçları açıklandığı zaman anında haberimizde paylaşacağız...

19 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Dünün reyting sonuçlarına göre Darısı Başımıza yine birinci oldu. ilk iki bölümünde olduğu gibi reyting sıralamasında ilk sırayı kimseye kaptırmayan Darısı Başımıza, 3,78 rating oranı elde etti. Onu takip eden ise Marslı adında yabancı sinema oldu. Fox Ana Haber 3. sırada yer alırken 4. Çarkıfelek oldu. Kalbimin Sultanı dizisi için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Dizi, son bölümü ile 15. sırada yer aldı. Salı günü ekrana gelen Erkenci Kuş adlı dizinin tekrar bölümü bile 10. sırada yer alırken Kalbimin Sultanı son bölümü 15. sırada yer alması, dizi için yakında final gözüküyor manasına geliyor.

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REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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