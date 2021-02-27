1,9 Trilyon Dolarlık Pandemi Paketine Temsilciler Meclisi'nden Onay

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın önerdiği 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü pandemisiyle mücadele için ekonomik teşvik paketini onayladı.

Temsilclier Meclisi’nde 212’ye karşı 219 oyla onaylanan tasarı, Başkan Biden yönetiminin göreve başladıktan sonra yasama alanında kaydettiği ilk büyük başarı niteliğini taşıyor. Cumhuriyetçiler arasında Demokratlar’ın önerdiği tasarıya destek oyu gelmezken, iki Demokrat da oylamada Cumhuriyetçiler’in yanında yer aldı.

Tasarının resmi olarak yürürlüğe girebilmesi için Kongre’nin Senato kanadında da onaylanması gerekiyor. 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi’den oluşan Senato’da oy eşitliği olması durumunda, Başkan Yardımcısı Kamala Harris eşitliği bozmak için oy hakkını kullanma yetkisine sahip.

Aşırı maliyetli olduğu gerekçesiyle paketi reddeden Cumhuriyetçiler, tasarıda yer alan, saatlik asgari ücretin 15 dolara çıkarılmasına yönelik maddeye de itiraz ediyor.

1,9 trilyonluk teşvik paketinde aşı ve diğer sağlık malzemeleri için ayrılan ödeneğin yanı sıra Amerikalılar’a tek seferlik sunulması önerilen 1,400 dolarlık nakit yardım ile işletmelere yönelik mali yardım da yer alıyor.