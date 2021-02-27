1,9 Trilyon Dolarlık Pandemi Paketine Temsilciler Meclisi'nden Onay

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın önerdiği 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü pandemisiyle mücadele için ekonomik teşvik paketini onayladı.
Temsilclier Meclisi’nde 212’ye karşı 219 oyla onaylanan tasarı, Başkan Biden yönetiminin göreve başladıktan sonra yasama alanında kaydettiği ilk büyük başarı niteliğini taşıyor. Cumhuriyetçiler arasında Demokratlar’ın önerdiği tasarıya destek oyu gelmezken, iki Demokrat da oylamada Cumhuriyetçiler’in yanında yer aldı.
Tasarının resmi olarak yürürlüğe girebilmesi için Kongre’nin Senato kanadında da onaylanması gerekiyor. 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi’den oluşan Senato’da oy eşitliği olması durumunda, Başkan Yardımcısı Kamala Harris eşitliği bozmak için oy hakkını kullanma yetkisine sahip.
Aşırı maliyetli olduğu gerekçesiyle paketi reddeden Cumhuriyetçiler, tasarıda yer alan, saatlik asgari ücretin 15 dolara çıkarılmasına yönelik maddeye de itiraz ediyor.
1,9 trilyonluk teşvik paketinde aşı ve diğer sağlık malzemeleri için ayrılan ödeneğin yanı sıra Amerikalılar’a tek seferlik sunulması önerilen 1,400 dolarlık nakit yardım ile işletmelere yönelik mali yardım da yer alıyor.
Paket, Senato’da onaylanması halinde, pandemi nedeniyle işini kaybedenlere sunulan işsizlik maaşlarının Ağustos ayına kadar ödenmesini, düşük gelirli çalışanlar ile çocuklu ailelere yöneik vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını ve küçük işletmelere mali yardım sunulmasını sağlayacak.
Senato’nun tasarılarla ilgili kural ve usüller konusundaki danışmanı niteliğindeki partilerüstü yetkili Elizabeth Macdonough, tartışma konusu olan, saatlik asgari ücretin federal düzeyde beş yıl içinde 15 dolara yükseltilmesinin Senato kuralları gereğince tasarıdan çıkartılması gerektiğine karar vermişti.
Bu kararla ilgili ”hayal kırıklığını” dile getiren Temsilciler Meclisi’nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi şu ifadeleri kullandı: “Senato kuralları nedeniyle bu madde geçmezse, biz ısrarımızı sürdüreceğiz. Saatlik 15 dolar asgari ücret maddesini kısa süre içinde geçirene kadar da pes etmeyeceğiz.”