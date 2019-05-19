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19 ülkede eş zamanlı Atabarı Oyunu sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

19 ülkede ve Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan Atabarı Oyunu gösterisi gerçekleştirildi.Yapılan programda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bugün saat 19.19’da öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla Karatekin Parkı’nda gerçekleştirildi.Düzenlenen programda açılış konuşması yapan İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Nusret Acar, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsunla çıkışları ile Milli Mücadele’nin başlangıcının 100’üncü yılı münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyuncuları Birlik Platformu’nun iş birliğinde 19 Mayıs 2019 günü, saat 19.19’da, 81 ilimizde ve 19 ülkede eş zamanlı hayata geçirilmek üzere ’Dünya Atabarı Oynuyor’ adlı proje hazırlanmıştır" dedi.Acar, "Valiliğimiz, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı’na dahil edilen bu etkinliğe ilimiz merkezinde, Güneş İlkokulu, Dr.

19 ülkede eş zamanlı Atabarı Oyunu sergilendi

19 ülkede ve Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan Atabarı Oyunu gösterisi gerçekleştirildi.
Yapılan programda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bugün saat 19.19’da öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla Karatekin Parkı’nda gerçekleştirildi.
Düzenlenen programda açılış konuşması yapan İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Nusret Acar, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsunla çıkışları ile Milli Mücadele’nin başlangıcının 100’üncü yılı münasebetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyuncuları Birlik Platformu’nun iş birliğinde 19 Mayıs 2019 günü, saat 19.19’da, 81 ilimizde ve 19 ülkede eş zamanlı hayata geçirilmek üzere ’Dünya Atabarı Oynuyor’ adlı proje hazırlanmıştır" dedi.
Acar, "Valiliğimiz, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı’na dahil edilen bu etkinliğe ilimiz merkezinde, Güneş İlkokulu, Dr. Refik Saydam İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Muazzez Ser - Ved Amaratoğlu Ortaokulu, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi ve Halk Oyunları Ekipleri ile katıldılar. Oyunun kareografisini Türkiye Halk Oyuncuları Birlik Platformu Çankırı il Temsilcisi Nejdet Tunçkafa yaptı" ifadelerine yer verdi.

19 ülkede eş zamanlı Atabarı Oyunu sergilendi

19 ülkede eş zamanlı Atabarı Oyunu sergilendi

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