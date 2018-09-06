UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında bir dönemin ünlü dizileri "Mahallenin Muhtarları" ve "Bizimkiler"in bazı oyuncuları Safranbolu'ya geldi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, aralarında senarist Umur Bugay, oyuncular Serpil Tamur, Güler Ökten ve Mine Şenhuy Teber gibi isimlerin yer aldığı oyuncuları ziyaret etti.

Ürkmezer, ziyarette yaptığı konuşmada, uzun yıllar beğeniyle izlenen "Bizimkiler" ve "Mahallenin Muhtarları" dizilerinde rol almış ve belleklerde yer etmiş sanatçıları Safranbolu'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Türk sinema ve dizilerine yıllardır emek vermiş, gönüllerde taht kurmuş sanatçıları yakından tanımanın büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Davet ettiğimizde düşünmeden burada olmaktan mutluluk duyacaklarını bizlere ilettiler. Bizler de kendilerini misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah 19 kez kapılarını sanatseverlere açacak olan festivalimiz süresince hep birlikte güzel anlar yaşayacağız. Ben kendilerine bir kez daha Safranbolu'ya hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

Bugün kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde, sinemaya önemli katkılar sağlayan ve unutulmazlar arasına giren Türk sinema sanatçılarına plaket takdim edilecek.

