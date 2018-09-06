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"19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Serpil Tamur: - "Gerçekten 'Nazife Anne' olarak tanıyorlar, elimi öpüyorlar. 'Duanızı bizden eksik etmeyin.' diyorlar"

Kurtlar Vadisi dizisinde uzun yıllar "Nazife Anne" karakterini canlandıran sanatçı Serpil Tamur, sosyal hayatta kendisinin, oynadığı rolüyle tanındığını belirterek, "Gerçekten 'Nazife Anne' olarak tanıyorlar, elimi öpüyorlar. 'Duanızı bizden eksik etmeyin.' diyorlar." dedi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında kendisine onur ödülü verilecek olan Tamur, kadim şehre geldi.

Tamur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'yu çok beğendiğini söyledi.

Yıllardır gelmediği için kendisine çok kızdığını ifade eden Tamur, böyle bir festival kapsamında ilçeye gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ni düzenleyenleri tebrik eden Tamur, "Belgesel bugüne kadar hep ihmale uğramış bir bölüm. Bu şekilde değerlendirmeniz beni çok mutlu etti. Yıldız Kenter'in bir sözü vardı. 'Hangi yaşta olursanız olun, ödül çok değerli.' Hatırlanmış olmak, isminizin geçmiş olması müthiş bir şeydir. Bu akşam onur ödülümü büyük bir keyifle alacağım." diye konuştu.

Kurtlar Vadisi dizisinde kendisinin "Nazife Anne" karakteriyle oynadığını hatırlatan Tamur, şöyle konuştu:

"Bunu öyle söyleyeyim. Moskova'ya gittim, Kızıl Meydan'da etrafımı sardılar, 'Ne oluyor?' dedim. Dediler ki, 'Kurtlar Vadisi, sizinle resim çektirebilir miyiz?' Burada öyle, Azerbaycan'da öyle, Amerika Chicago'da koşarak geldiler, 'Bir resim çekilebilir miyiz?' diye. Gerçekten 'Nazife Anne' olarak tanıyorlar, elimi öpüyorlar. 'Duanızı bizden eksik etmeyin.' diyorlar. Benim böyle bir şeyim yok ama yaşım gereği herkes için herkesin iyiliği için duacıyım. Bu halen böyle devam ediyor. Ben hiçbir şekilde rahatsız olmam, mutlu olurum. Seyirci olmazsa biz olmayız. Bunu herkesin unutmaması gerekiyor. Eğer seyirci varsa, talep varsa bizlerde ekranda oluruz, sahnede oluruz."

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"Nazife Anne" 19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Karabük Safranbolu Serpil Tamur UNESCO

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