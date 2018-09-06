Kurtlar Vadisi dizisinde uzun yıllar "Nazife Anne" karakterini canlandıran sanatçı Serpil Tamur, sosyal hayatta kendisinin, oynadığı rolüyle tanındığını belirterek, "Gerçekten 'Nazife Anne' olarak tanıyorlar, elimi öpüyorlar. 'Duanızı bizden eksik etmeyin.' diyorlar." dedi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında kendisine onur ödülü verilecek olan Tamur, kadim şehre geldi.

Tamur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'yu çok beğendiğini söyledi.

Yıllardır gelmediği için kendisine çok kızdığını ifade eden Tamur, böyle bir festival kapsamında ilçeye gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ni düzenleyenleri tebrik eden Tamur, "Belgesel bugüne kadar hep ihmale uğramış bir bölüm. Bu şekilde değerlendirmeniz beni çok mutlu etti. Yıldız Kenter'in bir sözü vardı. 'Hangi yaşta olursanız olun, ödül çok değerli.' Hatırlanmış olmak, isminizin geçmiş olması müthiş bir şeydir. Bu akşam onur ödülümü büyük bir keyifle alacağım." diye konuştu.