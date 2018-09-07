UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında "Mahalle Kültürünün Televizyon Dizilerine Yansıması" söyleşisi düzenlendi. Cinci Han'daki söyleşide konuşan "Bizimkiler" dizisinde "Doktor Türkan" karakterini canlandıran oyuncu Güler Ökten, küçüklüğünde komşuluğun çok güzel olduğunu, insanların birbirini sevip, saydığını söyledi. Günümüzde komşuluk ilişkilerinin eskisine göre çok azaldığını aktaran Ökten, "Bizim dizimiz bittikten sonra iyice yok oldu. Hiç olmazsa televizyonda görüyorduk, çocukluğumuzu eski günleri hatırlıyorduk. Buralarda mutlaka var, varlığı belli oluyor. Bu yüzden çok seviniyorum. Anadolu'nun bazı yerlerinde güzel kültür yaşatılıyor." diye konuştu. Yönetmen Umur Bugay'ın apartman önünde kendisine kedi beslettiğini anlatan Ökten, şöyle konuştu: "Ben kendi evimin önünde kedi besliyordum. Bunu gördü hoşuna gitti bunu kullandı. O günden sonra çok mutluyum bizim mahallede kedi besleyenler çoğaldı. Eskiden tek ben vardım şimdi çok var."

Kurtlar Vadisi dizisinde "Nazife Anne" karakterine can veren Serpil Tamur da Safranbolu'yu çok beğendiğini, eşiyle tekrar Safranbolu'ya geleceğini belirtti. Safranbolu'da yaşayan insanların çok şanslı olduğunu söyleyen Tamur, şöyle devam etti: "İlişkileriniz çok iyi, misafirperverliğiniz muhteşem. Son dönemde Kurtlar Vadisi dizisinde oynadım, herkes beni öyle tanıyor ama çok mutluyum. Tiyatroyla yurdun çeşitli yerlerine gittiğim zaman 'Siz bizim annemizsiniz.' diye elimi öptüler, saygı gösterdiler. 1978'de İstanbul'a taşındık, 14 katlı bir apartman orada yaşadım. Kapılar açık, herkes birbirine yardım eder, onun çocuğu asla dışarıda kalmaz. Orada yaşadığımı o mahalle kültürünü unutmam hiçbir zaman mümkün değil. Mahalle kültürünü bir de Süper Baba'da yaşadım. O da bir mahalleydi, o da bir mahallenin içindeki olayları ele alan, orada oturanların birbiriyle ilişkilerini ele alan bir diziydi." - "Şu an çocuk oyunu oynamak diye bir şey yok" "Bizimkiler" dizisinde "Aysel Öğretmen" karakterini canlandıran Hikmet Körmükçü de "mahalle kültürü" denildiğinde en çok içini yakanın çocukluğundaki mahalle kültürü olduğunu ifade etti.

Çocukluk döneminin çok güzel geçtiğini vurgulayan Körmükçü, şunları kaydetti: "Komşuluk ve birbirine bağlılık çok özlediğim şey. Şimdi 'mahalle kültürsüzlüğü' diye bir şey var. Komşularımdan memnun değilim, onlar da benden memnun değil. 'Ne pişiriyorsun? Sizden mi geliyor o ciğer kokusu!' diyorlar. Ben ciğer, tavuk yiyorum belki, kedilerim var onlara pişiriyorum belki. Devamlı bir eleştiri var. Çocukluğumda özlediğim sokakta çocuk yok. Biz tencereler, taslar, tavalar icat edip hayali kahveler, çaylar pişirip, kenarda, köşede çocuk oyunları oynardık. Şu an çocuk oyunu oynamak diye bir şey yok." Sabriye Kara da daha önce de Safrabolu'ya geldiğini ve buranın çok güzel bir şehir olduğunu belirtti. İstanbul Sarıyer'de doğup büyüdüğünü ve kendisinin çok şanslı olduğunu düşündüğünü anlatan Kara, "Şimdi sporlara bakıyorum, yüksek atlama, futbol, hentbol hepsini biz sokakta yaptık arkadaşlarımızla. Şimdi özenti olarak kaldı." dedi. - "O mahalleden bir sürü oyuncu çıktı" "Mahallenin Muhtarları" dizisi yönetmeni Filiz Kaynak ise dizinin mahalleye çok şey katarken, mahallenin de kendilerine çok şey kattığını vurguladı.