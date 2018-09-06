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"19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan festival kortej yürüyüşüyle başladı - Festivalde Anta Toros, Serpil Tamur, Ümit Yesin, Mine Şenhuy Teber, Müjgan Ağralı gibi oyunculara plaket verildi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Köyiçi Meydanı'ndan başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, "Mahallenin Muhtarları" ve "Bizimkiler" dizilerinin bazı oyucuları ve vatandaşlar katıldı.

"Mahallenin Muhtarları" ve "Bizimkiler" dizilerinin jeneriklerinin gösterildiği programda konuşan Kaymakam Ürkmezer, festivalin bu yıl 19'uncusunu düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ürkmezer, 3 gün sürecek olan festivalin yapılmasında emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Ürkmezer, sinemaya önemli katkılar sağlayan ve unutulmazlar arasına giren sanatçılar Serpil Tamur, Anta Toros, Ayşe Kökçü, Alp Balkan, Ümit Yesin, Mine Şenhuy Teber, Müjgan Ağralı, Filiz Kaynak, Güler Ökten, Hikmet Körmükçü, Sabriye Kara, Atılay Uluışık, Songül Ülkü ve yönetmen Umur Bugay'a plaket takdim etti.

Plaket verilmesinin ardından festival meşalesi yakıldı.

Program, halk oyunları, Dj Emre Yıldırım performansı ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Fatih Ürkmezer Karabük kortej Safranbolu

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