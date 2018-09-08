"19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda, Tayfun Tanju Kara'nın "Anadolu Kadınları Teşkilatı Baciyan-i RUM", adlı belgesel birinciliği kazandı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve bazı sinema sanatçılarının da katıldığı törende, yarışmada Tayfun Tanju Kara'nın yönettiği "Anadolu Kadınları Teşkilatı Baciyan-i RUM" isimli belgeselin birinci, Deniz Girgin Koç Nazik'in yönettiği "Sürünün Zor Yolculuğu" isimli belgeselin ikinci ve Neslihan Semerci'nin yönettiği "Kıymetli Bir Bina Öyküsü" isimli belgeselin ise üçüncü seçildiği bildirildi.

Amatör Film kategorisinde ise Sezer Ağgez'in yönettiği "Dişe Diş, Söze Söz" birinci, Zeki Koyuncu ve Hasan Akıncı yönetmenliğindeki "Nakavt" ikinci, Zeynep Südinç'in yönettiği "Peki Şimdi Nereye?" isimli belgesel ise üçüncü oldu.

Yalçın Yelence ve Hilal Saral'a "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün verildiği törende, ayrıca, Süha Arın özel ödülüne Zeki Koyuncu layık görüldü.

Dereceye girenlere ve sonuçları daha önce açıklanan fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, Karabük milletvekilleri, Niyazi Güneş, Cumhur Ünal ve Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

