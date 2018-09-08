UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan, "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" sona erdi.

Festival etkinlikleri kapsamında Muallimler Birliği'nde "19 Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması Seçme Sergisi" ve "Safranbolu'nun Zatülharekeleri ile Sosyal Yaşamından Kesitler" Sergisi açıldı.

Daha sonra gazeteci-yazar Aytekin Kuş ve uzun yıllardır ilçede mahalle bakkallığı yapan İsmail Turgut'un konuşmacı olarak katıldığı, "Yerel Hafızalarda Mahalle Kültürü" söyleşisi yapıldı.

Festivalin son etkinliğinde ünlü sanatçı Fettah Can, Misak-ı Milli Meydanı'nda konser verdi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Can'a hediye ve çiçek takdimi ederek, festivale katılması sebebiyle için teşekkür etti.

Konserin ardından festival sona erdi.

