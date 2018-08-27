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19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek festivalin programı belli oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", 6 Eylül'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin bu yılki yan temasının "Mahalle Kültürü" olarak belirlendiğini belirtti.

Kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde halk dansları, havai fişek gösterileri yapılacağını ifade eden Ürkmezer, "Açılışta Türk sinema sanatçılarına plaket takdimi olacak. Yine 'En iyi restore edilen ev onu ödülü' törenleri yapılacak. Festivalimizde ağırlıklı olarak sanatsal faaliyetler yapılacak. Resim sergileri, söyleşiler, konserler yer alacak." ifadesini kullandı.

Safranbolu'nun adına yakışır bir festivale olacağını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Festivalde temaya uygun geçmişten bugüne kültürümüzü yansıtacak etkinlikler hazırlandı. Kültür ve sanatı bir arada yaşayacağımız onlarca etkinliğin yer aldığı festivalimize tüm sanat sevenleri davet ediyorum."

6-8 Eylül'de yapılacak festivalde, altın safran belgesel film yarışması ve fotoğraf yarışmasının ödülleri verilecek, etkinlikler Fettah Can konseriyle sona erecek.

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9. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Fatih Ürkmezer Karabük Safranbolu

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