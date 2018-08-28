19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru

Umur Bugay, Cihat Tamer, Erkan Can, Aydan Burhan ve Atalay Uluışık'ın katılacakları "Mahalle Kültürünün Televizyon Dizilerine Yansıması" ve "Yerel Hafızalarda Mahalle Kültürü" söyleşileri düzenlenecek festivalde, İbrahim Kuş, Tolga Girgin, Etem Çalışkan, Emrah Yücel, Erkam Malbeleği ve İbrahim Boz tarafından hazırlanan "Kaligrafi Eserleri Sergisi" ile fotoğraf editörleri tarafından hazırlanan "Safranbolu Buluşması Seçme Sergisi" açılacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenecek "19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"ne bir dönemin ünlü dizileri "Mahallenin Muhtarları" ve "Bizimkiler"in oyuncuları katılacak.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19'uncu kez kapılarını açacak olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin her gününün dolu dolu geçeceğini kaydetti.

Uzun yıllardır ara vermeden sürdürülen ve alanında ilk ve tek olan festival kapsamında çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Ürkmezer, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türk sinemasına önemli katkılar sağlamış, uzun yıllardır belleğimizden silinmeyen ve hala beğeniyle hatırladığımız dizi oyuncularımızı konuk edeceğiz. Bununla beraber mini konserler, mahalleler arası futbol turnuvası, animasyonlar, çocuklarımız için 10 mahallemizde kurulacak olan panayırlar, eğlence alanları da yer alacak. Tabii ki sinemamıza önemli katkılar sağlayan bu önemli isimleri ilçemizde ağırlamak adına devletimiz de bizlerden desteklerini esirgemediler. Yine Film Sanayii ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (FİLM-SAN) da büyük destek verdiler." ifadelerini kullandı.

