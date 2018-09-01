Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun açılış programında, İspanyol Flamenko sanatçısı Laura De Los Angeles, Antalya Kültür Merkezinde sahne aldı.

Konserde davetlileri Türkçe "merhaba" diyerek selamlayan Laura De Los Angeles, "İyi akşamlar. Burada olmaktan çok mutluyum, teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Etkinlik öncesi programın açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya'yı kültür ve sanatın da başkenti yapma hedeflerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu yolda emin adımlarla ilerlerken, bu hedefimize en büyük katkıyı sağlayan festivallerimizden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin bu yıl 19'uncusunu düzenlemenin mutluluğunu ve heyecanı yaşıyoruz. Piyano festivalimiz, kentimizin marka değerine önemli katkılarda bulunuyor, Antalya'nın uluslararası sanat şehri kimliğini pekiştiriyor. Ne mutlu bizlere ki Uluslararası Antalya Piyano Festivali, her yıl sanatseverlerin merak ve heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldi."

19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, dünyaca ünlü piyanistleri sanatseverlerle buluşturacak.

Program boyunca 285 müzisyenin sahne alacağı festival, 9 Eylül'de sona erecek.

