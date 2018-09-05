19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamındaki Genç Yetenekler Piyano Yarışması'nın birincileri belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında bu yıl ilk defa genç yetenekler için yarışma düzenlendi. 2 gün süren etkinlikte, festivalin sanat yönetmeni Gürer Aykal başkanlığındaki jüri üyeleri, Türkiye'nin genç piyanistleri ile buluştu. Yetenekli gençler, dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşabilmek için piyanonun tuşlarına dokundu.

7-10, 11-14 ve 14-19 yaş olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, A kategorisinde 10 yaşındaki Ece Gürkaynak, B kategorisinde 12 yaşındaki Beren Gürcüoğlu ile Elif Naz Karabulut ve C kategorisinde ise 15 yaşındaki Emir İlgen birinci oldu.

Kategori birincilerinin solist olarak yer aldığı, şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin karşısına çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de genç yetenekleri desteklemek amacıyla böyle bir yarışma düzenlendiğini belirtti.

Gençleri dünya sahnelerinde görmek istediklerini ifade eden Türel, piyano çalan atipik otizmli Taylan Hartavi'yi de örnek olarak gösterdi.

Hartavi'nin duyduğu her sesi notaya çevirebilecek kadar özel bir müzik yeteneğine sahip olduğunu anlatan Menderes Türel, Taylan Hartavi'yi tebrik etti.

Festival 9 Eylül'de sona erecek.

