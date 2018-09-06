Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, ünlü besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu sahne alacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğini yaptığı 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Fahir Atakoğlu, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıkacak.
Atakoğlu, Antalya Senfoni Orkestrası sanatçılarıyla sevilen film müziklerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Sanatseverler konseri, 8 Eylül Cumartesi günü Antalya Kültür Merkezi'nde izleyebilecek.
Festival, 9 Eylül'de Tunuslu udi, şarkıcı ve
besteci Dhafer Youssef'un sahne almasıyla tamamlanacak.
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