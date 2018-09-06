HABER

19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Besteci piyanist Fahir Atakoğlu, festivalde sahne alacak

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, ünlü besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu sahne alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğini yaptığı 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Fahir Atakoğlu, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıkacak.

Atakoğlu, Antalya Senfoni Orkestrası sanatçılarıyla sevilen film müziklerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Sanatseverler konseri, 8 Eylül Cumartesi günü Antalya Kültür Merkezi'nde izleyebilecek.

Festival, 9 Eylül'de Tunuslu udi, şarkıcı ve
besteci Dhafer Youssef'un sahne almasıyla tamamlanacak.

PARTNERHer gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!Her gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!
İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybettiİstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti
Kapadokya'ya ağustosta ziyaretçi akınıKapadokya'ya ağustosta ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya fahir atakoğlu Piyano Festivali

En Çok Okunan Haberler

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ünver havacılık kimin?

Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ünver havacılık kimin?

İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.