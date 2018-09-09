19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali sona erdi

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, ünlü Tunuslu udi, şarkıcı ve besteci Dhafer Youssef'un sahne almasıyla sona erdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Antalya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen, Şef Gürer Aykal'ın sanat yönetmenliğini yaptığı 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapanışında Tunuslu udi Youssef sahneye çıktı.
Müezzinlik geleneğinden gelen bir sanatçı olan Youssef, caz müziği unsurlarını Arap lirizmiyle harmanlayarak sanatseverlere duygusal bir konser verdi.
Youssef, udunu ve bir enstrüman gibi kullandığı sesiyle dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Yaklaşık bin kişinin izlediği konser 2 saat sürdü. Konser sonunda sanatseverler Youssef ve ekibini uzun süre ayakta alkışladı.
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