Mescid-i Aksa Şeyhi Dr. İkrime Sabri, "Eğer Müslümanlar olarak, Mescid-i Aksa'nın değerini ve önemini gerektiği şekilde bilmiş olsaydık pusulamız şaşmazdı. Beytülmakdis, gökyüzüne çıkan bir kapıdır, Mekke ve Medine ile bağlantılıdır." dedi.

19. Uluslararası Beytülmakdis Sempozyumu, Ankara'daki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kocatepe Konferans Salonu'nda "Baytükmadis'in Bugünü: Süreklilikler ve Kopuşlar" temasıyla başladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Sabri, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Abdulfettah el-Avaysi, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'ya yönelik pusulanın sabitlenmesi için ortaya konan çabaların çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram'dan ayırt edilemeyecek kadar önemli ve kutsaldır." şeklinde konuştu.