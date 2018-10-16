19. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'ne doğru

İZMİR (AA) - Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'ne bu yıl 104 ülkeden 2 bin 400 filmin başvurduğu bildirildi.

Festivali düzenleyen şirketten yapılan açıklamaya göre, Altın Kedi Ödülleri için yarışacak filmler, başkanlığını yönetmen Emin Alper'in yapacağı jüri tarafından değerlendirilecek.

Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir, Buca ve Konak belediyelerinin katkılarıyla 30 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivale ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorileri yer alacak.

Ön jüri değerlendirmesi sonunda finalist olarak belirlenen filmleri bu yıl yönetmen Emin Alper'in başkanlığındaki jüri değerlendirecek.

Uluslararası filmler için oluşturulan jüride Sibirya filminde Keanu Reeves ile başrolü paylaşan oyuncu Ana Ularu yer alıyor. Romanya asıllı oyuncu tiyatro, sinema ve özellikle Hollywood deneyimlerini İzmirli oyuncu adayları ile paylaşacak.

Uluslararası jüri başkanı ise Avrupa'da birçok kısa film festivalinin programcısı ve Brest Avrupa Kısa Film Festivali artistik direktörü Massimiliano Nardulli olacak.

Katılmak üzere 104 ülkeden 2 bin 400 filmin başvurduğu festivalde 400'ün üzerinde film, sinema severlerle buluşacak.

Film gösterimleri, ana gösterim salonu Fransız Kültür Merkezi olmak üzere, İzmir Sanat, NHKM Konak Sineması, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek.

