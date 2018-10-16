19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

Fethiye'nin bir doğa cenneti olduğunu belirten Özdemir, "Beş yıldır vali yardımcılığı yapıyorum. İlk defa buraya geldim ve çok mutluyum. Burada çok güzel tesisler yapılmış. Uluslararası bir standartta görünüyor. Gerek su sporları gerekse hava sporlarıyla Fethiye turizmde bir cennet. Bu güzelliklere hep beraber sahip çıkmalıyız." dedi.

Organizasyona 56 ülkeden 900 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katıldı. Paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin yapıldığı bin 700 metredeki pistten uçuş yaptı. Paraşütçülerin gökyüzündeki görsel şovu, ilgiyle izlendi.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Kürşat Atılgan da paraşüt sporunun dünyada en güzel yapıldığı yerlerden birinin Fethiye olduğunu dile getirdi.

- "Biz bu kıymetli bağışları insanlar yetiştirmek için harcıyoruz"

THK'nin 1997'deki ilk dünya hava oyunları olimpiyatlarını aldıktan sonra ülkeye iki ayrı önemli turizm sahası açtığını hatırlatan Atılgan, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri balon, diğeri de yamaç paraşütü turizmi. Bu iki alanın ekonomimize katkısı 150 milyon dolar. Ama emin olun bundan 5-10 sene sonra milyar dolarları bulacaktır. Fethiye bizim için çok önemli bir ilçe. Çünkü THK'nin 400 şubesinden her zaman birinci olduğu yer. Her yıl Fethiye halkı, THK Fethiye şubesine 1 milyon civarında bağış yapmaktadır. Biz bu kıymetli bağışları, ülkemizin geçlerinin bu sporun alt yapısında olduğu gibi diğer disiplinlerde de insanlar yetiştirmek için harcıyoruz."

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da yıllardır devam eden festivalin 19'uncusu düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.