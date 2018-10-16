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19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Muğla'da düzenlenen festivale, 56 ülkeden 900 paraşütçü katılıyor - Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir: "Gerek su sporları gerekse hava sporlarıyla Fethiye turizmde bir cennet"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Babadağ'ın bin 700 metredeki pistinde gerçekleştirildi.

Organizasyona 56 ülkeden 900 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katıldı. Paraşütçüler, uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin yapıldığı bin 700 metredeki pistten uçuş yaptı. Paraşütçülerin gökyüzündeki görsel şovu, ilgiyle izlendi.

Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin de Fethiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Fethiye'nin bir doğa cenneti olduğunu belirten Özdemir, "Beş yıldır vali yardımcılığı yapıyorum. İlk defa buraya geldim ve çok mutluyum. Burada çok güzel tesisler yapılmış. Uluslararası bir standartta görünüyor. Gerek su sporları gerekse hava sporlarıyla Fethiye turizmde bir cennet. Bu güzelliklere hep beraber sahip çıkmalıyız." dedi.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THKÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Kürşat Atılgan da paraşüt sporunun dünyada en güzel yapıldığı yerlerden birinin Fethiye olduğunu dile getirdi.

- "Biz bu kıymetli bağışları insanlar yetiştirmek için harcıyoruz"

THK'nin 1997'deki ilk dünya hava oyunları olimpiyatlarını aldıktan sonra ülkeye iki ayrı önemli turizm sahası açtığını hatırlatan Atılgan, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri balon, diğeri de yamaç paraşütü turizmi. Bu iki alanın ekonomimize katkısı 150 milyon dolar. Ama emin olun bundan 5-10 sene sonra milyar dolarları bulacaktır. Fethiye bizim için çok önemli bir ilçe. Çünkü THK'nin 400 şubesinden her zaman birinci olduğu yer. Her yıl Fethiye halkı, THK Fethiye şubesine 1 milyon civarında bağış yapmaktadır. Biz bu kıymetli bağışları, ülkemizin geçlerinin bu sporun alt yapısında olduğu gibi diğer disiplinlerde de insanlar yetiştirmek için harcıyoruz."

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da yıllardır devam eden festivalin 19'uncusu düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Babadağ'da yapılan tesisin 2020 Dünya Hava Olimpiyatlarında Fethiye'yi çok daha farklı noktaya getireceğini vurgulayan Saatcı, "Adını bir şehitten alan Fethiye'de hava oyunlarıyla anılmak yakışır. Festivalin kazasız bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Babadağ'daki bin 700 metre pistinde yerli ve yabancı pilotlar uçuş yaptı. Vatandaşlar ve engelliler de uçuş yapma imkanı buldu.

THK pilotları tarafından Yelken Kanatla gösteri uçuşu yapıldı.

Festival, 21 Ekim'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hava Oyunları Festivali Muğla Ölüdeniz

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