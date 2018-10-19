Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.

Festivalin dördüncü gününde, akrobasi pilotları base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve çeşitli akrobasi gösterileri yaptı. Pilotların gökyüzündeki gösterileri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Bazı akrobasi pilotları, yedek paraşütlerini açarak denize indi. Pilotlar, botlar yardımıyla denizden çıkarıldı. Türk Hava Kurumu pilotlarının paramotorla deniz üzerinde yaptığı gösteri ise gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu Mete Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin ilk üç gününde yaklaşık 10 bin kişinin atlayış gerçekleştirdiğini bildirdi.

Atay, akrobasi gösterilerinin izleyenlerin nefesini kestiğini kaydetti.

Festival, 21 Ekim'de sona erecek.

