Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 19. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.

Fethiye Belediyesince düzenlenen festivalin beşinci gününde, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda Türk Hava Kurumu (THK) pilotları tarafından motorlu yelken kanat ve mikrolight ile gösteri uçuşları yapıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'dan atlayış yapan akrobasi pilotları, base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve çeşitli akrobasi gösterileri yaptı.

Pilotların gökyüzündeki gösterileri, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Paraşütçülerin uçuşları, gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Festival kapsamında THK tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı, Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nda Artun Bayrak birinci, Macar Szilard Berkei ikinci, Mustafa Gülertürk üçüncü oldu.

Festival yarın sona erecek.

