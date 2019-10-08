Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, kültür ve sanatla iç içe olan kentte önemli bir sezonun başlangıcında katılımcılarla olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sanatla buluşmanın, insana daha farkı bir kıymet verdiğini belirten Nayir, bu coğrafyada acının, sevincin ve hüznün bir şiirle anlatılabildiğine dikkati çekti.

Nayir, "Bu coğrafyanın zenginliklerinden biri edebiyatımızdır, şiirimizdir. Her güzel müzik eseri önce birer şiirdi. Tüm bu duygular bizlere şairlerimizi sevmemize, onlara kıymet vermeye iten duygular. Bu tür programlar, bu büyük dala iltifat edilmesinin de birer vesilesi oluyor." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise geleneksel olarak düzenledikleri programla sanat sezonunu açtıklarını söyledi.

Hemen hemen herkesin hayatında bir şiir denemesi olduğunu anlatan Yüce, "Şiir, tanımsızlığını sürdürmeye devam ediyor. Şiiri somut bir şekilde tanımlamak mümkün değil. Şiir için yapılan bütün tanımlar doğrudur ama eksiktir. Şiir, insandır. Tarihi, medeniyeti, kültürü, kozmopolit yapısı ile ülkemizden birçok şair çıkmıştır." diye konuştu.