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"19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 20:57 | Son Güncelleme

"19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi

Sakarya'da "19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi.

Sapanca sahilindeki İnsan Hakları Parkı'nda düzenlenen final programında konuşan Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, sanatın toplumları ayakta tutan en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, etkinliğe katılan şairlere teşekkür etti.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen de yeşili, mavisi ve tüm renkleriyle özel bir güzelliğe sahip olan Sapanca'nın şiire ve şiirseverlere ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gücünü insandan, sevgiden, doğadan ve benzeri güzelliklerden alan şiirlerin Sapanca'dan ülkemize ve tüm dünyaya sevgi ve birliktelik dolu mesajları taşımasını ümit ediyorum." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İbrahim Aktürk, bu yılki etkinliklerde 3'ü Türkiye'den olmak üzere, 16 şairin Sakarya'da misafir edildiğini belirterek, etkinlikleri tüm şehre yayarak şiirin ruhunu şehrin ruhuna katmayı arzuladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından şairler Ali Jaafar Al Allaq, Ali Seyyah, Bülent Ata, Cengizhan Genç, Dannybal Reyes Umbria, Dilek Kartal, Emre Yılmaz, Fatih Atasever, Halil İlteriş Kutlu, Harun Yakarer, İlker Nuri Öztürk, Mahmoud Al Taweel, Raşit Ulaş, Şafak Çelik, Tuba Kaplan ve Yavuz Altınışık şiir sunumlarını gerçekleştirdi.

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19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları

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