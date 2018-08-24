19 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımı finalde

CACAK, (DHA)
Sırbistan'ın Cacak kentinde düzenlenen U19 Bayanlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye yarı final maçında Bulgaristan'ı mağlup ederek finale yükseldi.
Milliler, Mladost Atenica Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibini 25-21, 16-25, 25-13 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek Balkan Şampiyonası'nda namağlup finale kaldı.
Ay-yıldızlılar, turnuvanın finalinde yarın (25 Ağustos 2018, Cumartesi), TSİ 19.00'da Sırbistan ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
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