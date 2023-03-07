HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 19 yaşında ama her zaman 4 yaşında gibi görünecek! Dünya'da bunu yaşayan tek kişi..."Yabancılar tarafından taciz ediliyor!"

19 yaşında ama her zaman 4 yaşında gibi görünecek! Dünya'da bunu yaşayan tek kişi..."Yabancılar tarafından taciz ediliyor!"

07.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğuştan gelen hastalıklar görünümde değişikliklere sebep olabiliyor. Bu değişiklik oldukça fazla soruna yol açabiliyor. 19 yaşındaki Dannia Shabbir, Dünya'da sadece onda bulunan hastalığı nedeniyle 4 yaşında gibi görünüyor. Dannia ve ailesi bu hastalığın yarattığı sorunları paylaşarak farkındalık yaratıyor.

19 yaşında ama her zaman 4 yaşında gibi görünecek! Dünya'da bunu yaşayan tek kişi..."Yabancılar tarafından taciz ediliyor!"

Dannia Shabbir, dünyada kromozom translokasyonu ile yaşayan tek kadın olarak biliniyor. Bu hastalık Dannia'nın her zaman dört yaşında görüneceği anlamına gelen nadir bir genetik durum. Dannia, 19 yıl önce doğduğunda, doktorlar onun ortalamadan daha küçük olduğunu, vücut ısısının ve kan şekerinin düşük olduğunu fark ettiler. Görünümünün ardından genetiğine bakan doktorlar Dannia'nın alışılmadık bir genetik sorunu olduğunu tespit etti. Bu durum şimdiye kadar yalnızca üç erkek çocuğunda görülmüştü. Oldukça nadir görülen hastalığı nedeniyle birçok sorun yaşayan Dannia, tüm olumsuzluklara rağmen oldukça mutlu ve uyumlu bir genç.

"HASTALIĞI HAKKINDA FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUM"

Ekran görüntüsü 2023-03-07 140723

İngiltere Fareham'da yaşayan 56 yaşındaki annesi Aleisha, "Dannia'nın genetik yapısı hakkında daha fazla farkındalık yaratmak istiyorum. Dannia'nın kişiliği bu. Tanrı onu böyle yarattı. O çok uyumlu, her zaman çok mutlu ve insanları oyuncaklardan daha çok seviyor. Genetikçi, o doğduktan sonra tam genetik test yaptı ve bunun 20. kromozomda kromozom translokasyonu olduğunu buldu.

DOKTORLAR HASTALIĞIN İLERLEYİŞİ HAKKINDA NE YAPACAKLARINI BİLEMİYORLAR

"Dünya çapında bildirilen sadece 4 vaka olduğunu söylediler, kaydedilen tüm vakalar erkekti. Bu hastalığa sahip olan önceki vakalar hayatta kalamadılar. Doktorlar Dannia'nın hastalığı hakkında ne yapacağını bilmiyorlar."

Ekran görüntüsü 2023-03-07 140731

SOKAKTAKİ YABANCILAR VİDEOLARINI ÇEKİYOR

Aile, Dannia'nın durumunu bilmeyen sokaktaki yabancılardan taciz görüyor. Yabancılar genellikle kamerayla videoya çekiliyor ve engelli bölmelerini kullandıkları için bağırıyor. Dannia'nın tekerlekli sandalyesi, tarz olarak bir bebek arabasına benzediğinden, yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Aleisha şunları söyledi: "İnsanlar onun nesi olduğunu bilmiyorlar. Bu sebeple engelli bölümlerini kullandığımızda kızıyorlar."

Ekran görüntüsü 2023-03-07 140741

HAVAALANINDAN ATILDILAR

Aleisha, Fas'a yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında Dannia'nın genetik bozukluğu sebebiyle uçak koltuğunda tek başına oturamayacağını belirtmelerine rağmen uçak görevlilerinin Dania'nın yaşına uygun olmayacağı için kucakta oturmaması gerektiğini söylerek onları havaalanında çıkarttığını paylaştı.

SEYAHAT ETMEYİ ÇOK SEVİYOR

Dannia her şeye rağmen seyahat etmeyi çok seviyor ve dünyadaki en sevdiği yerin "Dubai'de bir havuzda yüzmek" olduğunu söylüyor. Aleisha, "Sıcak havalarda soğuk havalara göre çok daha iyi durumda oluyor." diye ekliyor. Bunun sebebi Dania'nın vücut ısısının bizimkinin bir derece düşük olması.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel performansı üç katına çıkartıyor! Dayanıklılığı artırıyorCinsel performansı üç katına çıkartıyor! Dayanıklılığı artırıyor
SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!SP lideri duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan tepki! 'Anayasa ihlali...'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan tepki! 'Anayasa ihlali...'
Anahtar Kelimeler:
Dünya genetik hastalık anne farkındalık görünüm yaş

En Çok Okunan Haberler

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Herkes o detayı konuşuyor! 2012'de attığı tweet gündem oldu

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Adaylık açıklaması sonrasında Cem Yılmaz'dan peş peşe paylaşımlar

Adaylık açıklaması sonrasında Cem Yılmaz'dan peş peşe paylaşımlar

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.