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19 yaşında muhtar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Carcı köyünün muhtarı seçilen Kayhan İnce'nin (19) hayali, hukuk fakültesini kazanmak.

Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)- KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Carcı köyünün muhtarı seçilen Kayhan İnce'nin (19) hayali, hukuk fakültesini kazanmak. Arpaçay'a 5 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 250 nüfuslu Carcı köyünde yaşayan Yeter- Metin İnce çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Kayhan İnce, mazbatasını aldı. Lise mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan İnce'nin hayali, muhtarlık görevini en iyi şekilde yapıp Hukuk Fakültesi'ni kazanmak. Muhtar seçildikten sonra okul arkadaşları başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından tebrik ve telefonlar aldığını söyleyen İnce, hem devraldığı görevini hem de eğitimini birlikte başarıyla sürdüreceğini ifade etti. Dürüst ve çalışkan olduğu için köy halkının kendisini muhtar gösterdiğini, ailesinin de desteği ile bu görevi kabul ettiğini vurgulayan İnce şunları söyledi: "Köyümün sorunlarını biliyorum. Bunları tek tek çözeceğim. Daha şimdiden girişimlerde bulundum. İlk etapta köyün alt yapısını ve yolunu yapmak istiyorum. Burada imkânlar kısıtlı. Televizyonlarda izlediğimiz hayalimdeki o doğal köyü yaşatmak istiyorum. Köyümüzde yaşayan gençlerin sosyal alanları yok. Onlara bol bol spor yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri alanlar oluşturacağım. Atalarımızın da dediği gibi akıl yaşta değil, baştadır. Gençler hayatın her alanında olduğu gibi, siyasete de atılmalı. Çok heyecanlığım. Aldığım bu büyük sorumluluğun üstesinden geleceğim. Köyüm için çalmadık kapı bırakmayacağım. Türkiye'nin dört bir tarafındaki özellikle metropol kentin belediye başkanlarının yardımlarını bekliyorum." Kendisinden önceki seçimlerde genelde küslükler ve kavgalar yaşandığını sözlerine ekleyen Carcı, "Bu seçimde hiç böyle bir şey olmadı. Herke beni seviyor ve yardımcı olmak istiyor. Aslında bütün muhtarlıklar el değiştiğinde böyle olmalı. Umarım bu Türkiye'nin dört bir tarafına yayılır" diye konuştu.

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