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19 yaşındaki 3 aylık hamile Hazal'ı 97 yerinden bıçaklayarak katletmişti! Son sözü bu oldu: 'Niye benim karımı satmışlar?'

20.12.2023 17:14 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'de dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19), 'kıskançlık' nedeniyle 97 bıçak darbesi ile öldüren Kadir Meşe (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözü sorulan Kadir Meşe, "Buraya namusum ve şerefim için geldim. Başkanım niye benim karımı satmışlar? Bir de bu rahmetli kadın, kim ile uyuşturucu içmiş, onu öğrenmek istiyorum. Niye satılıyor, niye uyuşturucu içiyor? Bunu öğrenmek istiyorum" dedi. İşte detaylar...

19 yaşındaki 3 aylık hamile Hazal'ı 97 yerinden bıçaklayarak katletmişti! Son sözü bu oldu: 'Niye benim karımı satmışlar?'

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi'nde yaşayan ve hurdacılık yapan Kadir Meşe, 15 Şubat'ta dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 97 yerinden bıçakladı. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpyörük, kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, tutuklandı.

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'ÖLMEMİŞTİ, YENİDEN BIÇAKLAMAYA BAŞLADIM'

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan ve Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Meşe, duruşmalardaki ifadesinde; Hazal Alpyörük'ün annesi Sevcan Alpyörük'ü para karşılığı fuhşa teşvik etmekle suçlayıp, "Hazal, uyuşturucu kullanıyordu. Ayrıca karnındaki bebek benden değildi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Kendisini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra, 'Yaşıyorsa ambulansla hastaneye götürürüm' düşüncesi ile tekrar eve geldim. Ancak daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek, teslim oldum" dedi. Sevcan Alpyörük, Kadir Meşe'nin iddialarını yalanladı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, Hazal Alpyörük'ün 25 santimetre boyunda bıçakla 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve karnındaki bebeğin babasının ise yapılan DNA testi sonucu Kadir Meşe olduğu belirtildi.

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AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU

Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Bir önceki duruşmada sanık avukatının, "Müvekkilim uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını talep ediyoruz" savunması üzerine mahkeme heyetinin talebi ile adli tıp kurumundan gelen rapor ile Meşe'nin akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

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'NİYE BENİM KARIMI SATMIŞLAR?'

Son sözü sorulan Kadir Meşe, "Buraya namusum ve şerefim için geldim. Başkanım niye benim karımı satmışlar? Bir de bu rahmetli kadın, kim ile uyuşturucu içmiş, onu öğrenmek istiyorum. Niye satılıyor, niye uyuşturucu içiyor? Bunu öğrenmek istiyorum" dedi. Hazal Alpyörük'ün avukatı, Meşe'nin pişmanlık göstermediğini, mağdurdan sanığa gelen haksız bir eylem olmamasını gerekçe göstererek, kararda 'haksız tahrik' indirimi uygulanmamasını talep etti.

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HERHANGİ BİR İNDİRİM UYGULANMADI

Kadir Meşe'nin avukatı ise 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep ederek, "Avrupa'da ya da Amerika'da yaşamıyoruz. Türkiye’de yaşıyoruz. Türk gelenek ve göreneklerine sahibiz. Maktulü sosyal medya üzerinden pazarlayan bir annesi var. Müvekkilimin de tüm bunlara karşı sinirlenip, ani bir kararla kalkıp, böyle bir işe karıştığı söylenemez. 'Haksız tahrik' indiriminin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Mahkeme heyeti, Kadir Meşe'yi 'gebe olduğu bilinen kadına karşı öldürme' suçudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim de uygulanmadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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