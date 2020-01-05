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  4. 19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü

19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Arife Gülnihal Alkan (19) yaşamını yitirdi.

19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Arife Gülnihal Alkan (19) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Elmalı- Finike karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Arife Gülnihal Alkan yönetimindeki 07 TY 765 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede Arife Gülnihal Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza sırasında başında kask olup olmadığı henüz tespit edilemeyen Arife Gülnihal Alkan'ın cenazesi morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

19 yaşındaki Arife, motosiklet kazasında öldü

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