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  4. 19 yaşındaki cani, dedesi ve babaannesinin boğazını kesti! Cezaevinden çıkalı daha 3 gün olmuş

19 yaşındaki cani, dedesi ve babaannesinin boğazını kesti! Cezaevinden çıkalı daha 3 gün olmuş

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2025 14:20
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Kahreden haberin adresi bu kez Mersin oldu. Mut ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki cani tartıştığı dedesi ve babaannesinin boğazını kesti. Tartışmanın sebebinin ne olduğu belirlenemezken caninin cezaevinden 3 gün önce çıktığı tespit edildi. Katil torun olayın ardından kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından yakalandı.

19 yaşındaki cani, dedesi ve babaannesinin boğazını kesti! Cezaevinden çıkalı daha 3 gün olmuş

Mersin’in Mut ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki şahıs, kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi ile babaannesini bıçakla öldürdü. Şüpheli torun, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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TARTIŞMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dede Hüseyin (74) ile babaanne Gülüzar A.’nın (67) yaşadığı evde kalan torunları Hüseyin A. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

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BOĞAZLARINI KESTİ

Tartışmada Hüseyin A. eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti. Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KAÇSA DA YAKALANDI

Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için morga götürüldü.

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CEZAEVİNDEN 3 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken zanlı Hüseyin A.’nın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, 3 gün önce cezaevinden çıktığı ileri sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin dede torun
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