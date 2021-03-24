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19 yaşındaki cinayet sanığı, savunmasında ‘Ben daha çocuğum’ dedi

24.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 2 yıl önce sahilde kavga ettiği Serdar İlter’i (31) bıçaklayarak öldüren Tolga E. (19) için savcı müebbet hapis talebinde bulundu. Tolga E., "Ben daha çocuğum. Yaptığım hatanın da büyük olduğunun farkındayım” dedi.

19 yaşındaki cinayet sanığı, savunmasında ‘Ben daha çocuğum’ dedi

Olay, Başiskele ilçesinde, 1 Eylül 2019 günü Başiskele sahilinde meydana geldi. Sahilde arkadaşıyla birlikte oturan Serdar İlter, yanlarına gelen Tolga E. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga E., bıçakla Serdar İlter'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Serdar İlter kanlar içinde yere yığılırken, Tolga E. ise kaçtı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İlter, hastaneye kaldırıldı. İlter, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis kaçan Tolga E.'nin sahildeki oyun parkında gece vardiyasında çalıştığını belirledi. Tolga E. ile arkadaşları O.T. A.T. ve E.V. gözaltına alındı. Tolga E., O.T. ve A.T. tutuklanırken, E.V. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

SAVCI MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Duruşma bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Tolga E., O.T. ve A.T. SEGBİS ile bağlandı. Cumhuriyet Savcısı, verdiği mütalaada O.T., A.T. ve E.V.'nin Serdar İlter'i öldüren Tolga E.'ye yardım etme suçundan ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, Tolga E.'nin ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

‘BEN DAHA ÇOCUĞUM’

Olay anında 17 yaşında olan Tolga E. pişman olduğunu belirterek, "Ben daha çocuğum. Yaptığım hatanın da büyük olduğunun farkındayım. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım ve sizin karşınıza çıkmayacağım" diye konuştu.

'SERDAR İÇİN YASİN OKUYORUM'

Böyle bir olayın olmasını istemediğini ifade eden O.T. ise, "Ben Serdar'ı öldürmek için yardımda bulunmadım. Ben cezaevine girdiğim günden beri her perşembe ve cuma günleri ölen Serdar için Yasin okuyorum. Sizin affınıza sığınıyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Tolga E., O.T., A.T.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyayı incelemek ve karar vermek için duruşmayı erteledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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